‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Sanches è un’ottima opportunità per la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92,7): "È ingeneroso giudicare il valore di Sanches per i numeri della scorsa stagione. Nel panorama europeo sembrava uno dei migliori centrocampisti in circolazione, quindi ha un potenziale importante. Un centrocampo con Matic o Cristante, Pellegrini o Aouar, Sanches e Bove mi sembrano opzioni per fare una buona stagione. Poi veramente ci sono le variabili, ma sulla carta il centrocampo sarebbe ottimo come lo è la difesa. Se Sanches torna il giocatore che abbiamo ammirato per me è un’ operazione che ha senso, nonostante i rischi legati al rendimento. Se torna ad alti livelli potrebbe trasformare il centrocampo. A me sembra un’ottima opportunità."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stiamo parlando di solo due attaccanti da mesi, ci dovranno essere altri giocatori. Su Sanches credo che sia un giocatore che attira perché gioca nel Psg. Dalla Roma mi aspetto che si stiano valutando altri profili che noi non conosciamo. Non credo che il mercato possa limitarsi a due giocatori. La Roma Morata non può prenderlo. Scamacca è più facile da prendere, non credo che ci saranno interferenze ulteriori."

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Con Morata vai sul sicuro, è buono per qualsiasi allenatore perché fa da jolly. Scamacca non lo so, non so se è completo. Se poi Mourinho è convinto di Scamacca significa che sa di poterci lavorare e farlo diventare un giocatore vero."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non mi convincono ne Morata ne Scamacca, nel senso che avrei puntato a qualcosa di diverso. Hanno valutato quello che può dare Scamacca ed entrare nel meccanismo di Mourinho e adesso vedremo. Quando si tratta con le squadre inglesi è sempre difficile perché hanno un' altra disponibilità economica. Scamacca potrebbe diventare il nuovo attaccante. Non mi entusiasma ma se la Roma è convinta, si vede che si fida di lui."