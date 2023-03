‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “L’Europa League è un’opportunità storica”

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92.7): “Nel derby mi aspetto che giochi Abraham. E’ l’ultimo sforzo prima della sosta nella quale si chiuderà di un ciclo molto dispendioso. Se il derby non lo giochi al 100% rischi di perdere. L’Europa League per come si è messa, è un’opportunità storica. Già raggiungere la finale sarebbe storico. Belotti è un giocatore utile ma non è più l’attaccante che garantisce chissà quanti gol. Sembra un mediano che gioca in attacco, questo è l’utilizzo che se ne fa. Lo stesso Dybala è arrivato alla Roma perché è un atleta da gestire. Per fortuna il suo rendimento è inattaccabile con tutto che lo devi gestire e non lo hai in ogni partita ma lo accetto pur di averlo in rosa. Ibanez, Mancini e Smalling sono un corpo unico, se fossi una società non sarei sicuro di prendere solo uno dei tre. Ibanez per Mourinho è intoccabile".