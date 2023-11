‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il derby è una partita scomoda”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domani è una partita difficile per tutte e due, perché rischiano molto nella loro classifica. Se perdi stai nel baratro. Non mi aspetto una bella partita".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nessun derby è spettacolare. Stavolta la posta in palio è molto alta. Con un pareggio si mette ancora più a rischio il quarto posto. Secondo me proveranno a vincerlo. Per Mourinho perderlo ancora sarebbe un'onta. Per me uest'anno sta deludendo più la Lazio".