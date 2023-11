‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Sarri ha mancato di rispetto, Mou ha risposto bene”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarri ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, ma la risposta di Mourinho è arrogante. Anche se ha ragione. Lotito? Dovrebbe farsi i fatti propri. È un difetto grave a Roma, a partire dei due allenatori. Mourinho e Sarri sbagliano poi quasi tutte le domeniche con le dichiarazioni. Lotito per me ha sbagliato”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La risposta di Mourinho è stata giusta, quello che ha detto Sarri è una mancanza di rispetto nei confronti di chi ascolta, perché li prende in giro. La Lazio ha giocato martedì a Roma e martedì ha dormito a casa. La Roma invece gioca giovedì a Praga e i giocatori dormono nelle loro case venerdì. Non si può sentire quello che ha detto Sarri. Il calendario ha dato un vantaggio alla Lazio, poteva prendersi anche il vantaggio del silenzio. Sarri vuole stravincere, cosa deve dire Mourinho? Magari non è bello dirlo di sé il fatto dei titoli, ma non ha torto. Con lo Slavia è una partita vera, se vai con un’altra testa magari prendi 5 gol e poi diventa un problema a tre giorni dal derby. La battuta di Lotito mi è sembrata più da tifoso che da presidente, non era così grave”.

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La coppa il giovedì è una disgrazia per tutti quelli che ci capitano. La partita di stasera è un’amichevole rispetto al derby. L’Uefa ha bisogno di spalmare gli eventi su tre serate. C’è un problema di slot orari, diritti. Bisogna fare delle scelte, se giochi con 9 titolari con lo Slavia è un tuo problema. Mourinho poteva trasformarla in amichevole e invece la giocherà come una partita vera e si prenderà le sue conseguenze. Del derby adesso lo sapeva da mesi la Roma. L’Inter farà tre trasferte in una settimana con Juve, Benfica e Napoli".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è l’unica che non giocherà mai di lunedì, anche se gioca il giovedì. Il computer si sarà sbagliato, bisogna andare avanti cercando di non pensarci troppo e schierare la formazione migliore sperando di recuperare giocatori. Io non vedo l’ora che finisca la partita di stasera, senza infortunati e senza perdere. Il derby è un fastidio, condiziona molto. Lotito? I vertici dovrebbero mettersi da una parte e stare lontani da una situazione già tesa e nervosa. Da lì dovrebbe partire l’esempio”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho ha ragione sul calendario. La risposta di De Siervo non era stata tanto sul merito, ma tirò dentro la Liga e poi ha detto che la Roma avrebbe comunque perso con l’Inter. È grave. Sei l’ad della Lega, devi rispondere sul merito. La Roma ha realmente patito il giovedì-domenica".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me Mourinho ha fatto una bella battuta e ha risposto molto bene a Sarri. Le amichevoli sono un’altra cosa. Poi sul calendario non so che dirvi, però la Roma non è ottava o nona perché non ha mai giocato di lunedì. La Lazio è decima e ci ha giocato due volte. È un falso problema. I calendari sono un bell’alibi per tutti. Io non voglio dare contro a nessuno".

