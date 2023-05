‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Belotti è in declino nettissimo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La classe arbitrale va per conto proprio, senza confrontarsi con il resto del mondo del calcio. Io non li capisco proprio. Siamo davanti a personaggi scadenti, ma questo loro non accettano. Per giovedì vediamo se recuperare Smalling e Dybala dall'inizio o a partita in corsa. Sarà una partita difficile, e speriamo di trovare anche davanti la possibilità di fare un gol e mettere la partita come pensi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "C'è poca uniformità tra gli arbitri, i giudizi in campo vengono valutati in maniera diversa e questo non va bene. Giovedì mi aspetto una Roma che saprà aspettare per poi ripartire, giocherà sul piano fisico quello che più gli si addice".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Giovedì mi aspetto una Roma che giocherà con molta attenzione, ma parte da un risultato di vantaggio. Il Leverkusen giocherà all'attacco per cercare di riaprire la qualificazione e la Roma deve essere brava a difendersi, cercando poi di sfruttare le occasioni in attacco. Belotti sta calando, è in declino nettissimo. Stiamo parlando di un giocatore che ha un bellissima carriera alle spalle ma non si gioca con il curriculum. Le ultime due stagioni al Torino sono state negative".