‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Pinto merita una giusta celebrazione”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7) : “La Roma ha risparmiato oltre 32 milioni di euro per gli ingaggi. Adesso ha il saldo in attivo. E’ un mercato all’altezza di quello che hanno fatto altri direttori sportivi più acclamati. La Roma merita i complimenti, Pinto merita una giusta celebrazione e ancora non è finita. Tutti parlano del grande calciomercato che stanno facendo i giallorossi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Oggi a Roma c'è un entusiasmo fatastico, contagioso, unqualcosa che non si vedeva da tantissimo tempo. Wijnaldum l'ho visto anche un po' commosso. Ora c'è il campo, però, che non fa sconti a nessuno. La Roma deve farsi trovare pronta perché c'è tanta pressione e le aspettative si sono alzate. I Friedkin meritano un appaluso che non finisce più".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il mercato della Roma è a costo zero ma con gradi nomi. Ora c'è da vederli in campo. Per me l'unica certezza è Dybala, mentre Matic e Wijnaldum devono dimostrare di fare bene. Come obiettivi la Roma alza l'asticella, ora c'è da confermarlo in campo. E' stato un mercato per l'allenatore, lui adesso non può sbagliare",