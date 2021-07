‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “I centrali di difesa non mi fanno stare tranquillo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Vina mossa interessante, in Copa America ha sempre giocato. Mi pare che sia maturato, può giocare anche a tre, è un mancino naturale anche se non particolarmente rapido. La Roma fa un investimento importante e questo mi ha colpito, mi aspettavo che mettessero una toppa spendendo meno. Questa mossa mi piace più della mossa del portiere, avrà bisogno di tempo, quindi non si va sul sicuro all’inizio ma è giusto che la Roma guardi anche avanti. È molto diverso da Spinazzola, non così veloce nel breve e nel dribbling".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ha giocatori vendibili, magari a prezzi più bassi di quanto si potesse immaginare, vedi Olsen, Kluivert e Pau Lopez che comunque hanno mercato. Per altri come Nzonzi sarà più difficile, però sta facendo bene. Non conosco Vina, si dicono cose positive. In ogni caso tra un anno se lo vuoi vendere lo puoi vendere facile, non è un giocatore che ti resta sul groppone".

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104,5): "Vina è giovane ma ha già esperienza, ha vinto tanto in Sudamerica, e sta nel giro della nazionale. La Roma si è fatta trovare pronta in un momento di necessità. Sono curioso di vedere come Mourinho farà giocare la Roma, io non do per scontato il 4-2-3-1. Cambierà tanto e costantemente a seconda degli interpreti. Le esigenze che aveva la Roma per ora sono state esaudite da parte di Pinto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Gli uruguaiani in genere sono giocatori molto duttili, staremo a vede con Vina. L'idea di avere un attaccante brevilineo che ti spacca la partita sarebbe ottima. E poi i due centrali dietro, due stopper, non mi fanno stare tranquillo. Calafiori? La Roma non può stare ad aspettare troppo. Se si infortuna spesso il club è anche giusto che si cauteli".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104,5): "La Roma sta mettendo in piedi un a bella squadra. Non mi convince molto Xhaka come regista, ma tra i tre dietro Dzeko hanno piedi educati e possono dare una mano ai due di centrocampo. La Roma è competitiva anche a livelli alti".