‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “L’arrivo di Dybala vale quelli di Lukaku e Pogba”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "L’acquisto di Dybala vale l’arrivo di Lukaku e Pogba. Giocatore di primissimo piano, sposta gli equilibri e ce ne sono pochissimi. La Roma fa un salto di qualità pazzesco, anche come attenzione internazionale oltre che per valori tecnici. Fino a ieri la corsa Champions era abbastanza equilibrata, oggi per me la Roma parte avanti perché ha Dybala. Forse ancora non può pensare allo scudetto, ma con il vero Dybala per me non è lontanissimo. Wijnaldum è stato sopravvalutato dal PSG, gli ha dato un ingaggio folle. Non so se comunque sia l’uomo più adatto per la Roma. Piuttosto che andare in giro a questo punto proverei a rimettere in piedi la situazione di Veretout, non ne vedo tantissimi a buon prezzo migliori di lui".