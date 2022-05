‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Grande vittoria, Mourinho è il condottiero”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Vittoria meritata contro un Feyenoord che si è dimostrata di non essere scarsa. Ora spero che questo trofeo sia da stimolo alle altre squadre italiane. Vincere in Europa non è mai facile, complimenti alla Roma".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho e la Roma hanno confermato che le finali non si giocano, si vincono. Sono contento per la bella passione del popolo romanista. E' stata una grande bella serata, il Feyenoord aveva eliminato squadra anche più quotate della Roma. Mourinho è entrato nel cuore dei romanisti ma anche Roma è entrata nel suo. Questa Coppa porta il nome di Zaniolo, e lui resterà nella storia. E' entrato in tutti gli episodi determinanti della competizione, una bella rinascita per lui".