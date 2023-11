‘RADIO PENSIERI’, Pruzzo: “Gli infortuni in un contesto nuovo condizionano molto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Nel momento in cui ti devi inserire nel nuovo contesto un infortunio condiziona molto il rendimento. Oltre ai nuovi, Smalling va messo nella lista delle delusioni, non ci si aspettava così tanti problemi."

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): "Si pensava che Paredes potesse essere la soluzione, ma evidentemente non si era visto come aveva giocato alla Juve. C'è stata la sopravvalutazione di Aouar che è arrivato con troppe aspettative. Poi il gioco della Roma non favorisce l'impiego di alcuni giocatori. Per Lukaku è diverso, lui sta facendo molto bene".