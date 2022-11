‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Frattesi costa troppo e servono altre caratteristiche”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Karsdorp ormai è una questione chiusa, e la separazione è la decisione più giusta. Io come terzino adatterei quelli che hai, andrei a spendere in altri ruoli. A centrocampo a Mourinho serve un tallonatore, uno che non fa passare un pallone e che funge da equilibratore. Frattesi ha altre caratteristiche e per gennaio, visto il costo, io ci penserei..."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La colpa, in questa vicenda, non è solo di Karsdorp. Se Mourinho gli ha detto di trovarsi un'altra squadra vuol dire che non lo vuole. L'olandese, comunque, fa male a non presentarsi. Ora è difficile venderlo, lo devi quasi regalare. Frattesi può andar bene per la, non dico che ti risolve i problemi a centrocampo, ma hai un giocatore più dinamico che fa anche qualche gol. Io, però, tra lui e Wijanldum mi prendo l'olandese".