‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fossi nella Roma proporrei lo scambio Belotti-Zapata”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Belotti ha fatto un campionato inguardabile, ma non può aver dimenticato all’improvviso quanto fatto in 15 anni. Belotti-Zapata? Potrebbe non essere un’idea così peregrina. Se c’è uno che si può riprendere tra i due è Belotti, Zapata viene da una stagione orrida".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra che Pinto stia lavorando bene, non è facile quando hai degli esuberi dichiarati. Ora tocca anche a Shomurodob, non facile visto quanto è stato pagato. Bisogna avere delle idee e capire dove andare a parare. Io se fossi la Roma chiamerei l’Atalanta e farei lo scambio alla pari Belotti-Zapata. E poi magari all'ultimo porti anche Morata. Scamacca non lo vedo come possibile titolare o giocatore che può fare la differenza. Champions? Si può lottare, ma bisogna avere meno infortuni e avere la capacità di gestire meglio le competizioni.