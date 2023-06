‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fossi la Roma punterei su Icardi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Il mercato della Roma sembra diventato di soli di parametri zero. È una società che non può spendere. Aouar e N'Dicka sono nomi spendibili ma non esaltanti. Si spera che Aouar possa avere la stessa sorte di Matic. La Roma deve prendere un attaccante che faccia gol, almeno 15/16 a stagione. Scamacca non lo prenderei mai, farebbe peggio di Belotti. Con i prestiti e i parametri zero, a volte ti può andar bene e a volte male".