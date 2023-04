‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Feyenoord avversario scorbutico, ma sono ottimista”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha tutto per ribaltare il risultato e per passare il turno. Queste sono le partite dove Mourinho possa dare qualcosa di più. Vedo più complicata la situazione della Juventus".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho è in grado di trasmettere alla sua squadra il suo carisma. Le sue squadre non incantano dal punto di vista estetico ma è bravo a caricare i suoi ragazzi”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho sensazioni positive per la gara di domani. L’1-0 non è da sottovalutare e vincere con due gol di scarto non è facile. La Roma all’andata non meritava di perdere e doveva vincere. Penso che possano ribaltare il risultato. I giallorossi avranno anche la spinta del pubblico".