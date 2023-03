‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fabbri contro si è visto dal giallo a Smalling”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Al Var c’era Pairetto che è uno degli arbitri più scarsi della Serie A. L’espulsione di Kumbulla è giusta, ma andava punito anche il fallo di Berardi. In quel caso non si sarebbe stato il rigore”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma dopo 20’ era sotto 2-0. Kumbulla era stato uno dei migliori contro la Real Sociedad. Dybala doveva riposare e Mou lo ha lasciato in panchina per preservarlo in vista del derby. Se la Roma batte la Lazio la supera in classifica”.