‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domani mi aspetto dei cambiamenti, Belotti dal 1′”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma deve cambiare alcuni calciatori che, al momento, stanno rendendo poco. Mourinho deve apportare delle migliorie a questa squadra. Già da domani mi aspetto una prestazione di grinta e determinazione, cosa che a Udine non si è vista. Bisognerà capire se sarà necessario cambiare qualcosa oppure no: penso che giocherà Belotti, deve dimostrare di essere all’altezza della situazione".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Le insidie per la Roma sono sempre le stesse, come quelle della scorsa stagione in Europa. I giallorossi non devono pensare che sarà una scampagnata. Quello del Ludogorets è un campo difficile, la squadra deve riscattare ciò che si è visto contro l’Udinese".