‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domani la Roma non può sbagliare”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma sulle frequenze radiofoniche

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio mattino - 104,5): "Con l'innesto di Llorente c'è il ritorno di Cristante a centrocampo, per rimettere a posto un po' i ruoli. Per Smalling forse possono esserci alcuni minuti giovedì, ma l'obiettivo è averlo domenica contro l'Inter. Nella Roma tutto gira attorno a Lukaku, è lui che fa giocare bene anche gli altri. Non se ne può fare a meno del belga, più di Dybala e Pellegrini. Dalla sfida al Milan in poi non ha mai saltato una partita né con la Roma né con il Belgio. Zalewski deve darsi una svegliata, si deve mettere in testa di fare di giocare a un certo livello oppure resterà sempre un mediocre. Mourinho gli ha dato tanta fiducia l'anno scorso, lo ha impiegato su tutte e due le fasce, così come la società. Deve correggere alcuni fattori e restituire qualcosa alla squadra".

Fabrizio Aspri (Radio Radio mattino - 104,5): "Domani il Monza deve diventare il Frosinone, una partita che deve portare tre punti per ricominciare a pedalare e risalire la classifica. Con Lukaku e Belotti davanti e il rientro di Llorente, è una Roma competitiva, ma deve fare quel saltino di qualità".

Paolo Marcacci (Radio Radio mattino - 104,5): "Per Smalling più che un infortunio si tratta di un malessere. Riaverlo è un altra cosa, ma se è quello vero. Io ci andrei calmo con l'ottimismo. Il Monza è l'avversario più difficile di questo mini ciclo contro le squadre piccole. Prendono pochi gol e la Roma domani deve andare sempre a ritmo giusto".

Stefano Agresti (Radio Radio mattino - 104,5): "La Roma ha bisogno di fare tanti risultati utili consecutivi. La media gol è falsata dalla partita con l’Empoli. Credo che la Roma debba trovare un assetto a centrocampo. Non so chi gioca in quel reparto ne come gioca. Non riesco a capire quale sia la faccia della Roma, Lukaku è una certezza ma ne servono altre".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): “ La Lazio come la Roma è in grave ritardo. Lukaku è un giocatore che può risolvere le situazioni, non dico da solo. Ma ci sono 12 reti subite che pesano tantissimo a dispetto di quello che era il punto di forza lo scorso anno. Le assenze pesano sul reparto difensivo. Ci sono poi varie assenze sparse. Tanti demeriti hanno portato a questa classifica e questo porta a non poter sbagliare. Ci vorrebbe una partita come con il Frosinone, così da non arrivare settimana prossima con l’acqua alla gola”.

Furio Focolari (Radio Radio mattino - 104,5): “Non so fino a che punto la Roma abbia potenzialità. E una squadra che si affida tanto a Lukaku. Non vedo mai giocare la Roma bene. Sicuramente sarà nella parte sinistra della classifica ma forse in quella bassa. Sono moderatamente ottimista”.

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104,5): “Spero che Lazio e Roma risaliranno. Ancora non hanno trovato la loro strada. Non posso pensare ad un campionato di Roma e Lazio così".

