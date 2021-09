‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Campionato lungo, serve equilibrio”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): "Il campionato è un lunghissimo percorso in cui vai ad affrontare squadre che ti sono partite davanti. Bisogna avere la stessa concentrazione, voglia ed energia vista nelle prime partite. Vorrei vedere la squadra assatanata di Roma-Fiorentina con quella elettricità che era percepibile. Non penso si sia persa, ma un conto è partire bene e un conto è mantenere. La Roma viene da campionati deludenti e non si può accontentare di sei vittorie tra campionato e Conference League, non vuol dire sminuire ma nemmeno si possono trarre conclusioni per vittorie parziali. Bisogna essere tutti motivati e concentrati e mettere energia nelle partite. Il problema nei momenti positivi è che si arriva subito alle celebrazioni, mentre il momento negativo porta al dramma. Bisogna trovare un equilibro. Ci riusciranno Mourinho e Pinto?"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Il Verona è stato superiore soprattutto a livello fisico, la Roma è apparsa stanca. Speriamo che possa rimettersi subito in piedi domani perché poi c'è il derby ed è meglio arrivarci con un piccolo vantaggio. L'entusiasmo della tifoseria non si deve placare, ci sono dei momenti difficili ma bisogna superarli insieme. Io credo che Mourinho sia in grado di far dare alla squadra un segnale forte".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "A sinistra c'è ancora un problema nonostante l'arrivo di Vina. La Roma subisce molto a livello difensivo e non sempre può segnare un gol di più dell'avversario. Occorre fare un po' più di attenzione e stare con i piedi per terra perché questo è un campionato equilibrato. Il derby di domenica non è decisivo, arriva troppo presto, serve solo per lo sfottò cittadino".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Mi ha sorpreso la strabordante euforia dell'ambiente Roma intorno alla squadra, e forse questo ha contagiato anche i giocatori. Ora vediamo il proseguo del campionato...".