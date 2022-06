‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “De Paul o Gundogan, questi i nomi che servono alla Roma”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Una televisione di stato, come la Rai, che annuncia un colpo come Ronaldo, non so cosa aspettarmi. Non ho capito se fosse uno scherzo, perché credo che ci sia una seconda parte dove la presentatrice si scusa con i tifosi della Roma. C'è un problema di comunicazione e informazione".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Mourinho e Sarri che siano preoccupati ci sta perché si avvicina il giorno del ritiro e sono state fatte poche cose. Però non è che gli altri hanno fatto di più, solo l’Inter si è mossa, ma le altre no. Belotti è un giocatore in grande calo, il profilo è diverso rispetto a quello di Pogba ma il discorso è lo stesso: è stato un enorme giocatore ma negli ultimi anni no. Fosse per me prenderei lui e cederei Shomurodov".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma un altro attaccante dovrebbe prenderlo. Dopo l’investimento su Shomurodov però potrebbe essere anche qualcosa in più. Penso che la società in questo momento abbia altre priorità anche per una questione finanziaria perché se prendi un altro attaccante sacrifichi Shomurodov ed entri in difficoltà. Io penso che quindi le priorità siano altre. Il Barcellona aveva messo in conto di giocare con la Roma, una partita comunque importante e a Barcellona ci tengono molto perché avevano invitato i giallorossi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Io 30 milioni per Frattesi non li spenderei, perché non sarebbe un titolare qui alla Roma. C'è bisogno di gente di alta qualità: De Paul o Gundogan, Ruben Neves dei quali si era parlato per la Roma, questi sono quelli che ci vogliono per farti fare il salto di qualità. Belotti? Ma non scherziamo..."-

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "Belotti in A non ha mercato, alla Roma non serve. Il mercato giallorosso deve prima pensare ad altri ruoli, non al vice-Abraham. Frattesi va bene come giocatore da inserire nella rosa, ma per il momento non partirebbe titolare nella Roma. Lui è bravo ma non ti cambia la squadra".