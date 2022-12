‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Da Dybala bel segnale, ora faccia vincere la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "È un bel segnale che Dybala ci sia, si è integrato bene nel gruppo e nella città. Un bel segnale che si alleni, che faccia gruppo e porti entusiasmo e allegria di cui c’è bisogno. Anche lui magari ha piacere, ora è tanto che è lontano, posso immaginare che si sia allenato poco in questo mese, ma l’importante è che ci sia. Con Dybala in campo la Roma era terza, spero che torni a far vincere le partite alla Roma. Karsdorp? Quando si spezza un rapporto l’importante è essere persone serie e riconoscere i propri demeriti e lasciarsi. Ora bisogna farlo il più in fretta possibile. Il mercato di gennaio è pericoloso".