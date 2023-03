‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “La Roma merita la classifica che ha”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Perché Mourinho ora dovrebbe essere in discussione? Per quale motivo Friedkin non dovrebbe ancora puntare su di lui? Al suo posto chi verrebbe? Gattuso magari può piacermi, ma non sarebbe una soluzione efficace. Tuchel non è mai stata un’ipotesi, poi Conte? Secondo voi verrebbe alla Roma o sarebbe comunque un gradino sopra? Bisognerebbe avere un nome che è una garanzia assoluta. Io sono convinto che per il livello di giocatori che può permettersi la Roma Mourinho non è l’allenatore giusto. La Roma parlò con De Zerbi, lui dimostrò grande spessore e intelligenza. A me piace Zanetti che è molto bravo, sotto c'è Dionisi. Juric non mi fa impazzire ma va seguito. Mi ha sorpreso anche Thiago Motta. Poi certo, se dovesse andare via Mourinho avrei il terrore di scegliere uno di questi. Perché nessuno mi darebbe delle certezze".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104.5): "In una società come la Roma che ha problemi finanziari forse è meglio tenere Smalling, fare uno sforzo in più sull’ingaggio con bonus magari facili da raggiungere, che vengono tassati successivamente, e proseguire con l’inglese. Prendere un altro difensore come lui costa. Abraham ha uno degli Xg più alti d’Europa, ha avuto tante occasioni importanti ma non le ha sfruttate. Alla Roma mancano gol e merita la classifica che ha. Se ambisci alla Champions non puoi avere l’ottavo attacco del campionato, come il Bologna. Anche analizzando la rosa a inizio stagione era evidente che la Roma non fosse da secondo posto. Può ambire al quarto posto, ma non di più. Pellegrini quante altre partite deve giocare per dimostrare che non è quel giocatore che ricordavamo?"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "Cuadrado è in forte calo, almeno vedendolo quest'anno. E' bravo, ha tanta esperienza, e potrebbe far comodo in rosa, se la Roma non può prendere uno di livello, ma più giovane... Sui rinnovi io ho solo una preoccupazione: Smalling. Sarebbe una grave perdita"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): "Cuadrado è un grandissimo giocatore, ha talento, qualità e sa fare tanti ruoli. Lui è un professore di calcio, ma ha avuto quest'anno diversi problemi fisici. Il prossimo anno non ti garantisce più di venti partite".