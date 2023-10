‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Cristante a centrocampo serve come l’aria”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Il problema non è solo che non c’è Smalling, ma che costringe Cristante a giocare in difesa mentre a centrocampo serve come l’aria. Se Paredes è quello che si intravede ok, ma non è una situazione stabile e può creare dei problemi. Invece di pensare al Monza che è molto pericoloso pensiamo agli infortunati della Roma. È la realtà questa, sperando che recuperino tutti".

Gianni Visnadi (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Sul calcio saudita sono ancora scettico, penso che avrà più solidità della bolla cinese ma non credo che arriverà lontano. Ci sarà un momento in cui si fermerà. Il problema degli infortuni la Roma se lo porterà dietro per tutta la stagione, ma lo sapevamo. I giocatori acquistati in estate vengono da infinite assenze per problemi fisici. La questione è riuscire ad averli quando servono, a non sovrapporre le assenze. Le ultime tre stagioni di Sanches sono imbarazzanti in questo senso. Fa sorridere pensare che il problema potesse essere Lukaku. Invece è l’unica certezza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.