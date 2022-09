‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Bove può crescere tanto con Mourinho”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Sono curioso di vedere quanto possa crescere Bove, ho massima fiducia in Mourinho, basta guardare che cosa è successo con Zalewski. Sono sicuro che sia un giocare di serie A non sono sicuro se della Roma. Ormai non si parla più delle seconde squadre, solo la Juventus ancora porta avanti quest'idea. La Primavera non prepara ancora al salto, servirebbe uno step intermedio".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Zaniolo? Strano che non si parli di rinnovo per lui. Credo ci sia un problema legato ai soldi, perché per gli altri non ci sono stati rallentamenti. La Roma ha rinnovato Mancini, Cristante e, a breve, dovrebbe avere un adeguamento anche Zalewski".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Adesso è il momento di giocare 12 partite tutte bene. Devi riprendere alla grande con l'Inter e finire meglio, ovvio che la squadra di Inzaghi arriva in un momento delicato, dopo una sosta. Non sai mai come la rosa può reagire, soprattutto perché non hai avuto modo di allenarla visto i calciatori in giro per il mondo. La Roma dovrà trovare un modo per essere più concreta".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il recupero più importante per la Roma è sicuramente quello di Dybala, ma si sapeva che non fosse così grave. La squadra di Mourinho sta facendo quello che deve e che può fare. Sono convinto anche che potrà fare di più perché il mister troverà l'assetto di gioco migliore per i giocatori che ha in rosa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sarà una partita molto particolare Inter-Roma. Per chi perderà si aprirà un momento di crisi, ci sarà in gioco la credibilità dei club. La Roma è quella che grazie al recupero di Dybala riprende un po' di qualità. Paulo gli ha risolto parecchi problemi".