‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Bologna senza Mkhitaryan sarà difficile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Senza Mkhitaryan sarà difficile: Mourinho si è dovuto inventare l'impossibile per creare un centrocampo. Bisogna andare avanti e cercare di fare più punti possibili partendo già dal Bologna. Battere questa squadra ultimamente è una grande impresa ha battuto l'Inter e ha pareggiato con Milan e Juve, staremo a vedere. Non farei grandi cambiamenti bisogna vincerla, se Veretout riesce a dare una mano fino a fine stagione non sarebbe male".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La partita con il Bologna è fondamentale in ottica Europa League, non puoi pensare solo a giovedì ma lui saprà come gestire la squadra. Non credo che faccia la rivoluzione".