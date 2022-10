‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Il gol non arriva per problemi dei singoli”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il gol non arriva per problema dei singoli non per la manovra. La Roma crea tante occasioni. Abraham si deve dare una svegliata, è costato quasi 50 milioni e deve segnare. Nella scala delle responsabilità lo metto per primo, poi c’è Zaniolo. Se Mourinho dice che Shomurodov, Camara e Vina non sono dei giocatori adatti per la squadra mi fido. La seconda rete del Betis arriva per colpa dei terzini ”.