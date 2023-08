‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Zapata va bene. Lukaku non è roba per la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La prima partita è andata bene. Il gallo Belotti ha fatto tre gol. Vediamo che soluzione troveranno ma io non vedo alternativa a meno che non ci sia qualche jolly nascosto che noi non conosciamo. Non credo che la Roma abbia così tanta fretta di prendere un giocatore anche se dovrebbe essere il contrario. Non escludo che la squadra rimanga così. Confido in Dybala che sta bene e che può dare una mano in attacco. Lukaku lo lascerei stare, non è roba per la Roma. Io non escludo che Pinto abbia un nome segreto, un jolly. Ma se prende Zapata già va bene".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha sondato tanti centravanti, ma non ha mai messo i soldi sul piatto. Ma ora non può non prendere un centravanti, non bisogna illudersi con la doppietta di Belotti. Lukaku mi pare impossibile, tra l'altro è uno che negli ultimi due anni ha fatto solo capricci".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non dimentichiamo che l'Atalanta non avrà Tourè per infortunio, quindi non so quanto si possono privare di Zapata a cuor leggero. Non so se la Roma ha altre soluzioni in mente. Non sono in grado di sapere con certezza se la Roma alla fine troverà un attaccante. Fino a due mesi fa Lukaku aveva nascosto questa sua facilità di cambiare maglia, ma il suo atteggiamento degli ultimi mesi gli ha chiuso molte porte. L'ha rifatto anche con l'Inter e quindi è stato tenuto volutamente lontano."