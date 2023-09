‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con l’Empoli non sarà una passeggiata”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve recuperare una situazione di classifica difficile e un po’ di certezze. Se in campo vanno i titolari è un conto. Lukaku è un grande attaccante, se torna un’ora può già dare un bel contribuito. Con Dybala è una delle coppie migliori del campionato. Con l’Empoli, però, non sarà una passeggiata di salute”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve fare di più. Nelle prime tre giornate ha faticato a trovare il tiro in porta. L’Empoli sta facendo molto male e non l’ho visto bene ad inizio campionato. I giallorossi devono vincere”.

