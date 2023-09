‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con il Genoa sarà difficile, ma la Roma è in crescita”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Torino ti fa correre e la Roma ha fatto una buona partita. Normale dare il pallone a Lukaku per far salire la squadra. Il Genoa è una buona squadra e se riesce ad andare in vantaggio come con Napoli e Lazio è difficile riprenderla. Sarà una partita difficile, ma i singoli sono in crescita salvo i terzini”.