‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con Dybala bisogna rischiare il meno possibile”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Tramite i social ormai sappiamo tutto di tutti. I giornali sono penalizzati dalla velocità delle notizie. La notizia dell'arrivo di Dybala ha bruciato tutte le informazioni presenti sulle pagine dei quotidiani di oggi. Basta una foto di un tifoso all'aeroporto di Fiumicino per annullare e ribaltare tutto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Bisogna vedere come sta Dybala, bisogna rischiare il meno possibile. Comunque contro l'Atalanta la Roma ha giocato molto bene, anche senza di lui, ma non ha segnato".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sarebbe servito giocare in Nazionale sia ad Abraham che a Dybala. Soprattutto per l'argentino mi sembra un po' uno spreco portarlo e non farlo giocare".