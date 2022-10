‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Inter-Roma doveva finire in pareggio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La vittoria a San Siro pesa tanto, perché resti attaccato al treno delle prime e ti dà fiducia. Partita difficile, l'Inter aveva cominciato bene con rabbia, ma la Roma non è andata in crisi ed ha ribattuto. E poi dietro hai uno Smalling che è una garanzia e ti segna pure".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Una vittoria a San Siro contro l'Inter non accadeva da tanti anni. Mancini mi fa sorridere: sui social si vede un padre di famiglia, tranquillo, mentre in campo si trasforma e gasa tanto".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Inter-Roma partita condizionata dagli errori dei portieri. La Roma ha tirato poco in porta ed ha vinto la partita, come ha fatto l'Atalanta all'Olimpico. Se questa è la Roma non va tanto lontana. Poi se hai un Dybala e uno Smalling così allora vinci. Tre punti fondamentali in uno scontro diretto, non giocando e aspettando solo l'occasione giusta. L'Inter è in crisi nera, squadra e allenatore".