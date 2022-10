‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma di Mourinho non divertirà mai, ma vince”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "La Roma è una squadra che non divertirà mai, ma vince queste partite. Se prendi Mourinho fai un certo tipo di percorso. A livello di punti il campionato della Roma è impeccabile. L'anno scorso il problema dei giallorossi è stato buttare i punti, anche in casa, contro determinate squadre. Con Mourinho non cerchi un calcio divertente, perché questo non è il suo metodo. La forza della Roma è essere concentrata e subisce poco. Fatica a capitalizzare".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'esclusione di Zaniolo è clamorosa, perché era uno dei pochissimi a non aver giocato a Siviglia. La decisione di Mourinho è clamorosa. Una scelta che fa pensare".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Vittoria meritata, lo scarto poteva essere più alto nel finale. La Roma era padrona del campo senza correre mai pericoli. La cosa sorprendente è la formazione iniziale: lasciare Zaniolo fuori è una cosa che ci lascia perplessi. È entrato bene al 70', si è mosso tanto. Però ha sbagliato due gol che un giocatore come lui non dovrebbe fallire. La Roma non ti convince mai, però è lì con delle assenza gravi. Se la squadra tiene, poi a gennaio potrebbe fare veramente il salto di qualità".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "La vittoria di ieri è importantissima per la Roma. Pellegrini ha segnato il rigore, che secondo me pesava un po' di più. Il capitano è stato freddo. Giallorossi quarti con 22 punti. Rui Patricio ieri non ha preso un tiro in porta, infatti non prende voto nelle pagelle di molti quotidiani. Queste sono le partite che vanno vinte".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha vinto con merito e senza problemi. Una volta trovato il gol si è rimessa dietro con il solito gioco. Smalling mi sembra uno dei centrali più forti del campionato. Io preferisco vincere così piuttosto che come il Milan, che comunque ha sofferto. Certo, Zaniolo e gli atri si mangiano troppi gol. Camara? È andato bene, fa un po' di confusione ma è uno utile alla squadra".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma gioca male ma vince, e quindi va bene così. Certo, ora bisogna vedere domenica contro il Napoli se basterà solo scendere in campo. Il rigore di ieri? E' un rigore moderno: per me non c'era".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha vinto e quindi ha ragione. Mourinho ha ragione quando parla di cuore e testa. Io ho visto Camara e mi sembra più efficace accanto a Cristante, lo completa. Il rigore non lo avrei fischiato, non è più calcio se vai a punire queste azioni di gioco".