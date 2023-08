‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Lukaku alla Roma sarebbe una specie di miracolo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo- 92,7): "Lukaku alla Roma sarebbe una specie di miracolo, una Roma che non riesce a prendere Scamacca o Zapata, ma prende Lukaku. Non lo paragonerei a Batistuta. La trattativa che porta al centravanti belga sarebbe una tipica operazione dei Friedkin".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “L'acquisto di Azmoun è una mossa per cautelarsi, anche dal punto di vista numerico ma non può essere l'ultimo acquisto come attaccante. E' un buon calciatore che in Germania ha fallito in modo clamoroso"

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non deve e non può fermarsi ad Azmoun. Ci vuole un altro attaccante, alrimenti in attesa del rientro di Abraham non stai messo bene".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Penso che Azmoun sia un acquisto per tutelarsi al momento in attesa di prendere un attaccante nelle ultime ore di mercato. Non ti puoi presentare con un giocatore che tra l'altro è anche infortunato. A Verona per fortuna ritrovi due giocatori importanti come Dybala e Pellegrini".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Azmoun sarà anche un ottimo giocatore, me negli ultimi anni al Bayer Leverkusen non ha fatto vedere cose belle, al di là degli infortuni. Mi aspettavo di più. Certo, con gli attaccanti che la Roma ha trattato in questi mesi potresti riemirci un calendario. La Roma è piena di "se" e di "ma" e non è giuso per un club di questi livelli. A Verona non sarà facile. Sono convinto che Belotti si sia ritrovato"