‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Aouar è impresentabile, con lui giochi in dieci”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma ha dei problemi a centrocampo, ma a Cagliari i valori tecnici emergeranno e quando hai Dybala e Lukaku davanti se non vinci a Cagliari sarebbe sorprendente".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Il primo tempo fa riflettere, Aouar è impresentabile: giochi in dieci. Poi nella ripresa le cose sono andate meglio, ma l'infortunio di Pellegrini fa pensare tanto sulle difficoltà che ha questa squadra per la condizione fisica dei giocaori. A Cagliari non sarà facile".