‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Marcos Leonardo ricorda Muriel”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Marcos Leonardo mi ricorda Muriel, mi sembra un giocatore che fa tante cose. È un 2003 brasiliano abituato ad un altro campionato e fare il centravanti della Roma a 20 anni non è facile. Non è un obiettivo dei Friedkin perdere tanti milioni all’anno per arrivare quinti e sesti”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Marcos Leonardo è un ottimo giocatore, ma deve fare il vice di un centravanti titolare. Non credo che la Roma riesca a fare due acquisti in attacco, difficile che possa prendere sia il brasiliano che Morata. In caso contrario farebbe un bel colpo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino- 104,5): “Marcos Leonardo non è già Careca. Alexis Sanchez è un buon giocatore però meglio prendere un calciatore in prospettiva. La Lazio l’ultima stagione ha fatto meglio della Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io spero che in attacco potranno arrivare due nuovi acquisti. Uno giovane e un usato sicuro, di esperienza. Su Marcos Leonado mi fido di Aldair che è un grande intenditore, magari come Careca uno dei più forti attaccanti arrivati in Italia, giocatore completo"