Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “La Roma è uscita a pezzi dalla sfida col Real Madrid, anche fisicamente. Gasperini deve rivitalizzare i suoi, la partita può avere risvolti difficili se non viene presa nel modo giusto. Il braccino a volte ti viene, quando pensi a Rudiger ti viene in mente Gatti, può succedere di andare nel pallone e di avere delusioni cocenti. Alla Roma mancano quei 2-3 giocatori che ti mandano la palla nel Tevere. Anche su quello c’è da lavorare un bel po'”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Cristante proverà a recuperare per il Napoli. Formazione per il Genoa? Ci sono alcune scelte obbligate come ad esempio in mediana. Penso che Pellegrini resterà in panchina a fare il jolly. Dietro uno tra Mancini ed Hermoso potrebbe rifiatare. Secondo me questo cambiare tutti questi difensori qualche confusione la genera, non so se è saggio cambiare sempre così tanto dietro”.

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Con Svilar in porta quattro gol dal Real non li prendevi. I cinque che ti mancano domani sono le prime cinque maglie che Gasperini dà quando annuncia la formazione. Al momento Gasp ha 16 giocatori di movimento, 11 titolari e 5 cambi, è emergenza”.

Mario Mattioli (Radio Radio): “Le scorie di quei dieci minuti finali la Roma se li porterà dietro, vuoi che non ci saranno state discussioni nello spogliatoio? Gli errori sono stati gravi. Koulierakis girava lì in mezzo come un’anima in pena, non aveva una marcatura, niente".