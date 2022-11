‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho al Napoli non farebbe bene come Spalletti”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza ( Centro Suono Sport 101.5): “Ieri Mourinho ha parlato di tutto. Ha mandato una stoccata ad Abraham, ha difeso Ibanez e ha anche parlato del mercato. Mou ha detto che alcuni si sentono un po’ appagati dopo la finale di Tirana. Ha anche speso parole per i giovani e ha nominato diverse volte Tahirovic. Oggi potrebbe anche mettere Zaniolo, Belotti e Abraham”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho ha fatto bene a sostenere Ibanez, è la cosa giusta in un momento in cui il giocatore ha una ripercussione emotiva a livello personale. Ha fatto un errore, ora si va avanti, ma la squadra riesce bene. In merito al dopo Tirana, non so a chi si riferisse, si potrebbe pensare ad Abraham ma non ci credo, è un calciatore che si è sempre messo a disposizione. Ha dei calciatori che hanno dei limiti e stanno venendo fuori. Il Sassuolo è una squadra temibile per questa Roma che ha delle difficoltà. Ci vorrebbe un bel colpo di Zaniolo o di Abraham e non regalare niente dietro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abraham sta giocando male, ma la squadra sta creando meno. Non penso si stia risparmiando per il Mondiale, sta giocando male perche sta giocando male. Anche lo scorso anno ha iniziato così, poi si è ripreso. Secondo me fisicamente non sta bene, ha qualcosa. In più la squadra lo assiste poco".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non credo Abraham si stia risparmiando. Non so se sappia cosa vuole da lui l’allenatore, dà la sensazione di non sapere il da farsi in campo e non essendo un giocatore completo, questo lo paga direttamente".

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "A me sembra che tutti i giocatori della Roma non abbiano avuto grandissimi margini di crescita, a parte Smalling. Anche Ibanez è tornato indietro nei suoi difetti, il suo errore è quello di un giocatore che non ci sta con la testa. Il mercato che ha fatto pensare che la Roma potesse essere una squadra da scudetto, non tiene. Il Veretout di Fonseca ti sta mancando, è stato un giocatore molto importante. Con Mourinho non si sono trovati. Sono evidenti le responsabilità di tutti. Mourinho non ha un piano B, se non funziona la sua “caciara ordinata”, non funziona niente. I giocatori devono prendersi la responsabilità dei loro limiti. La società deve capire se non vendere i migliori è la strategia giusta, perché cosi non si aumenta la qualità. Mourinho vuole Dybala, Wijnaldum, Matic. Se Mourinho avesse in mano il Napoli di oggi, non saprebbe creare l’alchimia che c’è con Spalletti. La Roma ha qualità, ma è oggettivamente deludente. Non sta fallendo, ma sta deludendo."