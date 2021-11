‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham sta diventando un problema”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104,5): "Colpisce tanto la spensieratezza di Felix che non sente il peso della Serie A. E' uno che ha vivacità e che scardina le difese avversarie. Già contro il Cagliari aveva dimostrato. Deve lavorare tanto, crescere sotto tanti punti di vista nel gioco, ma oggi si merita la copertina".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Felix ha una velocità impressionante negli ultimi venti metri e tanta qualità. In dieci minuti ha risolto la partita. Abraham e Shomurodov male male. L'inglese può diventare un problema, ha fatto bene Mourinho a tenerlo in campo ma è stato nullo. Anche Shomurodov ha fatto male, e Pellegrini non sta bene e si vede. La Roma si prende i tre punti e va bene così, ma ci vuole altro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma aveva tante assenze importanti. Su Abraham dico che va aspettato, è un ottimo giocatore ma si deve ancora inserire. Zaniolo? Non si gioca per grazia divina, si vede che in allenamento non si è conquistato il posto. L'allenatore deve fare il bene della squadra. La Roma non ha giocato benissimo, ma è sempre stata padrona del campo e si vedeva che da un momento all'altro la Roma potesse segnare".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "Morgan De Santis ha avuto un'illuminazione vedendo Felix in un torneo. Ora deve crescere in tutto, spero che sia ben guidato anche dal punto di vista umano, ma già si vede che ha qualità. Ieri partita senza storia, la Roma ha avuto superiorità in qualsiasi momento anche se in attacco hanno fatto male fino all'ingresso del ragazzino".