‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham ha bisogno di far gol, altrimenti lo perdi”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattina 104.5): "Contro il Napoli mi aspetto lo stesso undici sul quale Mourinho punta. L'unico dubbio è Mkhitaryan che non sta benissimo. Domenica sera sarà una Roma in salute grazie alla vittoria di Cagliari e al quarto posto. Mi aspetto un approccio come quello contro il Napoli. E' un big match anche questo e la Roma deve finalmente vincere uno scontro diretto vero. E' da troppo tempo che non ci riesce".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Al Milan mancheranno alcuni giocatori domenica, ma è una rosa che è in grado di proporre bravi sostituti. La Roma, però, ha dimostrato tanto con il Napoli e quindi è pronta ad un tipo di partita come questa. Mkhitaryan fatica tanto e a volte va fuori giri, El Shaarawy è una buona alternativa, ma la Roma in avanti fatica a far arrivare palloni ad Abraham. Lui ha bisogno di segnare altrimenti tra poco lo perdi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma vista contro il Napoli domenica può far bene con il Milan. Però sia i giallorossi che la Lazio hanno perso punti importanti a Verona e per raggiungere il quarto posto questi errori non si devono commettere".