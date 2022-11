‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham deve trovare il modo di tornare protagonista”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se la Roma recupera Dybala per il 2023 già fa un passo avanti. In più bisogna ritrovare la fiducia degli attaccanti, in particolare di Abraham. Deve trovare il modo di tornare protagonista, come lo è stato l'anno scorso. Karsdorp? Il gesto è stato eclatante, complicato ricucire il rapporto con Mourinho".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Andare in Giappone in così poco tempo è fisicamente pesante, c'è il fuso orario. La Roma ha fatto anche bene a fare questa gita per valtare alcuni giocatori che non abbiamo visto in campionato. La lontananza dall'Italia potrebbe chiarire le idee della società e dei calciatori".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Fai due partite amichevoli e ti alleni poco, diciamo che quello in Giappone è un ritiro per motivi economici e per testare qualche giovane. Mourinho-Karsdorp? Difficile che si faccia la pace, è più probabile il divorzio".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Dybala sembra contento anche se non ha ancora giocato. Lui ci teneva a partecipare all'ultimo Mondiale di Messi. Per Mourinho non esiste più Karsdorp, non lo considera più un giocatore della Roma".