‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham deve trovare continuità come goleador”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è stata la stessa di queste partite. Poteva andare in vantaggio con Abraham poi invece la gara si è complicata. I ritmi sono bassi e fatichi a ribaltarla. Poi è entrato il ragazzino ed il Verona è crollato. La Roma a centrocampo sta a pezzi e non ci sono tanti ricambi. Abraham sbaglia tanto, deve trovare tanta continuità come goleador. Belotti male male".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha vinto ma, come al solito, non ha convinto. Vittoria però importante soprattutto nella settimana del derby. Il problema di Abraham sembra caratteriale, lo vedo un po' sfiduciato".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per Abraham è un momentaccio anche se la stagione dell'anno scorso è stata una eccezione in positivo per il suo curriculum. Io ieri sera, però, al di là dell'errore, non l'ho visto male. Belotti è questo, uno che combatte e niente più. Dal punto di vista fisico la Roma mi sembra un po' moscia, la vedo inferiore rispetto alle altre".