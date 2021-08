‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham? Approvo l’idea della Roma di cambiare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo – 92,7): “Il cambio del numero 9, nel ruolo più simbolico, ti dà quell’energia positiva che serviva. Vedo nella Roma energia positiva: prima data da Mourinho, che nella comunicazione e bravissimo, e ora da questo cambio. Dzeko sarebbe rimasto a Roma per mancanza di alternative e la Roma sarebbe ripartita da Dzeko perché costretta farlo. Questa è la verità. Tutti pensano solo ai loro interessi, guardate Insigne. Forse ce n’era qualcuno qualche anno fa che non faceva così, e dico forse. Ora ognuno vuole solo il meglio per se stesso”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin si meritano i complimenti per quanto speso, ma non posso dire se è nettamente migliorata. Dzeko è un giocatore fantastico, non so se Abraham si dimostrerà più forte. Lui potrebbe essere il futuro, la recompra a 80 milioni mi fa pensare questo. La Roma ha preso giocatori che possono essere forti, ma non sappiamo se lo siano veramente”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Abraham bell’investimento in avanti, pensavo la Roma potesse anche rimanere così. Ora ci sono tre “nuovi” insieme a Zaniolo e Shomurodov, così cambia tutto l’attacco. Sono calciatori con prospettive e potenzialità notevoli, ora starà a Mourinho saperli amalgamare. Quaranta milioni? Mi fido di Mou, non ha giocato molto ma sono dettagli, approvo questa idea di provare qualcosa di nuovo con giocatori che hanno qualcosa in più. Il centrocampista? Non escludo che si resti con Cristante o magari anche Pellegrini”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Abraham è un acquisto che sposta un po’ i valori e anche la considerazione della proprietà della Roma. Una proprietà “muta” nel senso che non parla con noi ma i fatti gli danno ragione. È un’operazione a cui non tutti credevano: ho letto tante cose negative in questi giorni, ma è una squadra con i controfiocchi. Dal punto di vista tecnico è un colpo grandissimo, ha caratteristiche che se ben sfruttate potranno far fare grandi cose”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “È un investimento giusto, ha 26 anni, giocava al Chelsea. Quarantacinque milioni forse sono troppi, ma quando vai a trattare con le inglesi è così. Deve inserirsi in un campionato nuovo, ma le qualità le ha dimostrate in Inghilterra. Bisogna fidarsi di Mourinho. E secondo me un centrocampista arriverà, sennò devi sempre adattare qualcuno lì”.