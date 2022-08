‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Torino è mancato Zaniolo, ad oggi è fondamentale”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non l’ho vista così drammatica la partita, Rui Patricio non ha fatto nulla nel primo tempo. Chiaramente la Roma era in difficoltà. È mancato tanto Zaniolo, lui nelle situazioni complicate ti allunga la squadra. I terzini erano in difficoltà, anche troppa rispetto al dirimpettaio. Roma sottotono, Matic e Cristante insieme vanno troppo piano. Il pari ci sta, livello non altissimo sino ad ora. È mancato anche Pellegrini l’altra sera. Tante critiche a Dybala, e io non sono d’accordo. Criticare lui e Abraham per l’altra sera non è giusto, si sono fatti un bel mazzo".