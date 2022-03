‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Mourinho servono tre o quattro giocatori titolari”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Si parla di Zaniolo come il futuro Juventino. Ma non so quanto la Juve voglia puntare su lui e come Nicolò chiuderà il campionato. In questi casi se la squadra volesse tentare di portare il ragazzo a Torino le trattative dovrebbero essere già in corso se non terminate. Vorrei capire come si propone Zaniolo al gioco italiano, quando parte è come se volesse chiudere il gioco da solo, Mourinho, che è un maestro in questo, gli darà una mano”.