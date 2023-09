‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A centrocampo serve trovare più equilibrio”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Empoli è una squadra costruita male ed è la prima candidata ad andare in Serie B. Se alla Roma girano i giocatori che ha la musica cambia. L'autogol dei toscani nasce da una tipica giocata di Lukaku. I giallorossi se riescono ad avere questi titolari sono una squadra che può stare in alto. Ndicka non mi è piaciuto".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma aveva bisogno di una bella partita. Lukaku ha segnato e sta bene ed è rimasto in campo quasi tutta la partita. Il segnale più confortante è quello di Renato Sanches. Se sta bene fa la differenza".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Finalmente ho visto un terzino fare quello che deve. Mi riferisco a Kristensen che ha indovinato un paio di cross. Non so se sarà sempre possibile avere un certo equilibrio a centrocampo, a parte Cristante gli altri sono tutti giocatori offensivi e se trovi un avversario che lo capisce puoi andare in difficoltà".

