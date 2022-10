‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Se Abraham non vuole altre prime donne è un problema”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abraham penso si sia sbloccato, la partita di giovedì ha contribuito a fargli ritrovare fiducia e far capire a Mourinho che lui ha bisogno di sentirsi da solo lì davanti, senza un partner. Non per il gol ma per come ha giocato, è stata la sua miglior partita della stagione. Se lui non deve avere altre prime donne in campo vicino a lui è un problema. Lui deve poter giocare bene quando tornerà Dybala e anche quando ci sarà Zaniolo".

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abraham ancora non stoppa benissimo il pallone. C’è un problema principale, che la concorrenza di uno generoso come Belotti in un momento come questo non lo stimola più di tanto. Belotti è un ottimo armadio a tre ante, lo ringrazi perché è lì a lottare, ma non è quella concorrenza che stimola Abraham a fare il salto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abraham può fare un gol a partita in Serie A per le qualità che ha, speriamo sia tornato. Zaniolo anche, spreca un sacco di energie in questa lotta contro tutti, dovrebbe ragionare un po’ di più. Non mi sembra una Roma in grado di fare tre gol nel primo tempo, quindi sarà una partita complicata a meno che non la aggiusti subito. Sarà la solita partita a Verona".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zaniolo non è attaccante, parte sempre da lontano. Non sa neanche lui che ruolo ha. Ha forza fisica, sa fare tante cose, è un grande talento ma va disciplinato. Responsabilità a Mourinho? Certo. Non sa neanche lui che ruolo ha ed è troppo grezzo, ci vuole qualcuno che gli dica cosa deve fare. Zaniolo sembra sempre che voglia spaccare il mondo e parte, ma non è questo il modo di giocare. Deve giocare per la squadra. O non capisce o non glielo dicono".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Anche lo Zaniolo 2.0 mi sembra un talento, da conservare, per la Roma, e a cui appoggiarsi. Lo schema col Napoli era rinvio e palla per la corsa di Zaniolo. Dubito che si riesca a disciplinarlo, le caratteristiche sono quelle. Perché toglierlo?"