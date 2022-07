‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il Sassuolo potrebbe abbassare il prezzo di Frattesi”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92.7): "La Roma si sta guardando attorno anche per il mercato degli attaccanti ed è giusto così perché l'anno scorso ha segnato quasi esclusivamente Abraham. Shomurodov è una scommessa, che nel primo anno non è stata ripagata. È giusto concedergli un secondo anno, anche perché non è stato regalato. Zaha non so se è un affare a prescindere da Zaniolo, tra l'altro non si può permettere lui e Dybala. Per Frattesi, sembrerebbe che il Sassuolo abbia capito che se continua con quelle cifre la trattativa è finita. Ci dovrebbero essere conferme nelle prossime ore. Se arriva Frattesi, si deve accelerare sulle uscite".

Simone Dinoi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per Zaniolo alla Juve si ha la sensazione che si andrà a dama. Probabilmente avverrà quello che è già successo con Locatelli e Chiesa, con la formula del prestito con obbligo di riscatto".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io dico che per il quarto posto c'è la Roma, ma c'è anche la Lazio. La Roma è in grado di fare un grande colpo, ma non è detto che lo faccia. A centrocampo c'è bisogno di qualcuno di importante, e poi c'è il tema difensivo. Se viene un raffreddore ad Abraham, non è facile. Hai Shomurodov a sostituirlo, e lui è stato l'errore dell'anno scorso".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io non ho certezze che la Juventus voglia prendere davvero Zaniolo, potrebbe anche rimanere. Ma se decide di prenderlo, può farlo anche a gennaio. Io non capisco in che direzione vogliano andare: se vendi Zaniolo, ne devi prendere uno che è molto forte, una garanzia, devi alzare il livello. Berardi non va bene perché è un esterno, Zaha non lo so giudicare".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo deve mettersi in testa che la Roma deve ancora valutarlo, si potrebbe aspettare anche a ottobre. Deve dimostrare che vale 50 milioni. La Roma per ora è da quarto posto".