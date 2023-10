‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Senza Lukaku la Roma avrebbe avuto 4-5 punti in meno”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli anti-mourinhisti ci sono. È uno che sposta molto, non ha vie di mezzo. C’è anche molta invidia nei confronti di un personaggio così, fuori da ogni schema, irraggiungibile. La Roma ha il secondo miglior attacco del campionato, a Genova magari è colpa di Mourinho ma poi fa anche quattro gol a Cagliari. Lukaku a Cagliari ha fatto dei gol in cui doveva solo appoggiare il pallone. Vuol dire che ancora la squadra qualcosa crea. Smalling? Ci vorrà comunque un rodaggio. Anche Pellegrini ha giocato poco, sono cose che non si sistemano con la sosta. Dopo un mese di stop ci vogliono altri 15 giorni per una condizione ‘normale’. E il tempo passa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lukaku fa la differenza. Ha fatto 5 gol senza avere rifornimenti eccezionali, a volte se li va proprio a cercare. Capiamo perché Inter e Juve lo volevano. Con Abraham e Belotti al suo posto la Roma aveva quattro-cinque punti in meno. Uno così dove lo trovi? È uno d’area di rigore, quando arriva il pallone la butta dentro".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Belotti in Nazionale? Vista la carenza che abbiamo sì. È uno che può servire più di qualcuno che stiamo ancora aspettando che esploda a 24 anni. Se gioca così anche non essendo titolare penso che possa riconquistare la maglia azzurra”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il calcio viene vissuto dappertutto allo stesso modo, che a Roma sia impossibile lavorare non è vero. A Milano ci sono quelli pro e contro Inzaghi, a Roma è amplificato perché c’è Mourinho. Lui ha sempre diviso, ha creato dibattito, si lamenta dell’anti-mourinhismo dopo aver inventato il mourinhismo… È lui che lo ha creato. E invece si demonizzare il modo di vivere il calcio a Roma, lo faceva anche Capello che a Madrid veniva chiamato durante la notte in radio".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "Dybala è un soggetto particolare dal punto di vista fisico, è un fenomeno ma soffre più degli altri. Alla Juve per lo stesso infortunio è stato fuori 80 giorni. L’augurio è che possa comportarsi come gli altri, il rischio che duri di più c’è. C’è il rischio che si irrigidisca un po’ nei muscoli, speriamo non succeda. In ogni caso ci vuole un mese".

