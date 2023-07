‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Sanches è l’uomo giusto per il centrocampo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve prendere un attaccate vero. Invece di prendere tre attaccanti “piccoli”ne va preso uno forte. Se hai Icardi puoi giocare con lui davanti e poi valutare chi mettere dietro. Serve un attaccante di riferimento importante. Se prendi sia Zapata che Morata e poi hai Belotti mentre aspetti Abraham, ogni domenica devi fare una scelta e non sai mai chi giocherà. Io conosco bene Sanches, secondo me è un giocatore che li in mezzo al campo fa la differenza. Lo vedrei bene insieme a Matic e Cristante. Se Mou vuole rottura al centro e lasciare la qualità alla fase offensiva Sanches è l’uomo giusto per il centrocampo"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha solo un attaccate, Belotti, che non ha segnato neanche una rete. La Roma deve prendere almeno due attaccanti, senza considerare Dybala. Non si può pensare a una stagione importante come la terza di Mourinho senza avere certezze in attacco. Ovviamente c’è anche El Shaarawy è giusto ricordarlo, ma io continuo a parlare di due attaccanti. Io spero che uno sarà Icardi. Morata è un bel giocatore, che dà tanto per la squadra e che riesce a giocare con chiunque."

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Morata ha una tecnica e una visione di gioco che potrebbe far comodo avendo avanti un Zapata o Belotti. Icardi ha fatto un eccellente campionato, ma se ne parlò solo all’inizio del mercato e poi non più. Se la Roma sta lavorando su Zapata e lo fa giocare centravanti, a differenza di come lo ha fatto giocare l’Atalanta, è un giocatore che si può far valere, ce ne sono pochi come lui in Italia. Per me Sanches è un giocatore che fa innamorare per la sua generosità in campo. Sabitzer è un giocatore importante perché ha molta esperienza. Il centrocampo della Roma sta venendo su bene, perché viene anche perché viene da un anno in cui non si è comportato male nonostante gli infortuni o la carenza di organico. Aouar è un ottimo acquisto con un ottima tecnica di gioco."