‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Zaniolo ha tutto per determinare ma segna poco”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Le società si stanno parlando per cercare di anticipare l'affare Frattesi già a gennaio. Tutta la trattativa ruota attorno a dei numeri, quanto riesci a valutare un giocatore o un altro, e quindi la differenza tra le due valutazioni poi fa il cash che la Roma dovrebbe dare al Sassuolo dal prossimo bilancio, è un'operazione in prospettiva. Il problema di Zaniolo sono quasi sempre le scelte, non vedo una crescita, ed è veramente un peccato. Ha tutto per determinare ma segna troppo poco e partecipa troppo poco alle azioni decisive".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "L'attesa del primo figlio spero possa caricare Abraham e che possa renderlo un'arma in più nella seconda parte della stagione della Roma. Il Sassuolo non è una società semplice alla quale strappare i giocatori è una società ricca. Non si può stare aggrappati a Frattesi per la prossima stagione. Zaniolo sarà un argomento che terrà banco per una serie di cose, è un calciatore che fa discutere. C'è un incongruenza da parte della Roma che valuta il cartellino del ragazzo 60 milioni ma non crede che possa valere 5 milioni l'anno".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La prima è contro il Bologna che aveva chiuso molto bene, hanno grande voglia e determinazione. La Roma deve trovare la forma dei migliori, anche se non ho fiducia nel ritorno di Wijnaldum. Spero che Dybala sia pronto subito, a meno che Abraham non ritrovi la facilità del gol dell'anno scorso. Spero sia meglio della squadra che abbiamo lasciato. Smalling è una garanzia in difesa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma deve ripartire dai ritorni. Senza Dybala ci sarà la stessa Roma dell'anno scorso. Senza di lui ha fatto pochi punti. Mi aspetto un cambio di rotta, un segnale di vivacità. I risultati sono stati deludenti".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è l'unico che dà il cambio di passo in avanti. Spero che Abraham ritrovi la forma, con Zaniolo il trio non è male. A centrocampo viceversa pur arretrando Pellegrini, Wijnaldum serve per le accelerazioni atletiche. Credo che la Roma se scomposta reparto per reparto era molto più forte, le assenze hanno avuto un peso fortissimo".