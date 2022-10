‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Ora si capisce perché la Juve non ha confermato Dybala”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è fragilissimo a livello muscolare".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il fatto della domenica è l'infortunio di Dybala. Può incidere moltissimo sulla corsa della Roma. Bisogna capire se effettivamente sta male quanto ha detto Mourinho o no. È il valore aggiunto della Roma".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "L'infortunio di Dybala non ci voleva. La Roma non sta andando bene e senza l'argentino sarà difficile. Adesso bisogna aggrapparsi a Smalling e se non ci sarà l'inglese non si sa dove mettere le mani. Ho una paura della trasferta di Siviglia, senza Dybala e Zaniolo. La Roma è una squadra spenta, in totale fase di appannamento. Non riesce a trovare delle risorse".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "E' inquietante che uno si fa male mentre batte un calcio di rigore. Non ho capito se Mourinho intendeva dire che per Dybala fosse già addirittura finito il campionato. Ha allarmato tutti. La Roma è inguardabile, e senza Dybala è un grosso problema. Le decisioni dell'arbitro hanno agevolato un po' la Roma".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io su Dybala aspetterei il giudizio dei medici. Il problema della Roma è che tanti giocatori importanti non danno quello che ti aspetti. Rigore netto per la Roma con il Lecce. I giallorossi potevano fare 3/4 gol poi ne prendono uno su l'unico tiro in porta degli ospiti".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è un giocatore che la Juventus non ha confermato proprio per le problematiche fisiche. E' strano farsi male al quadricipide mentre batti un rigore. L'espulsione del giocatore del Lecce? Se lo danno alla Roma quel rosso succede il finimondo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se fosse stato uno strappo Dybala non sarebbe uscito in piedi. Non dovrebbe essere una lesione, penso più a una contrattura con un piccolo stiramento, per fortuna di Dybala e della Roma".